Rogério Franco anuncia vacinação de crianças contra Covid-19 e cita agendamento

“Estamos com tudo pronto para mais uma etapa da imunização. Assim que recebermos as doses de vacinas, volto para contar pra vocês como será o agendamento”, disse o prefeito de Cotia

Anúncio do prefeito de Cotia foi publicado hoje (13). Foto: Reprodução / Redes sociais





A vacina deve chegar no Estado de São Paulo nesta sexta-feira (14). O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), anunciou na manhã desta quinta-feira, em uma rede social, que a cidade de Cotia está pronta para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Nesta madrugada, o Brasil recebeu o primeiro lote com 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer.





“Dia agitado por aqui. E hoje já começamos o dia em reunião sobre a vacinação da criançada. O governo do estado liberou o Sistema Vacina Já para fazer o pré-cadastro das crianças de 5 a 11 anos e nós estamos com tudo pronto para mais uma etapa da imunização”, disse. , disse.





Ainda no mesmo post, Franco citou, sem dar detalhes, sobre o agendamento para vacinação das crianças. “Assim que recebermos as doses de vacinas, volto para contar pra vocês como será o agendamento.”





Cotia e Cia questionou na manhã de hoje a Prefeitura como vai funcionar o esquema de vacinação de crianças no município e aguarda retorno.





Em 5 de dezembro, o governo federal divulgou as regras para a vacinação: ela ocorrerá em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas; sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação; com intervalo de oito semanas – um prazo maior que o previsto na bula, de três semanas.