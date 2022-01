Cotiana vai disputar a Forja, competição de boxe que revelou Eder Jofre

Amanda Lima, 27, subirá no ringue do Esporte Clube Pinheiros na próxima quarta-feira (19)

Amanda Lima, 27, atleta da academia Cuba Boxe. Foto: Arquivo pessoal





Moradora de Cotia, a boxeadora Amanda Lima, 27, vai participar da competição Forja de Campeões 2022 na categoria 51 kg. A primeira luta oficial da cotiana será na próxima quarta-feira (19), às 19h, no Esporte Clube Pinheiros (Rua Tucumã, 36). A entrada é gratuita.





Amanda vai enfrentar no ringue a carioca Maíra Joana de Oliveira Barcelos. Há apenas 4 meses no boxe, Amanda veio do muay thai, onde adquiriu experiência por 4 anos.





Hoje, ela é atleta da equipe Cuba Boxe, cuja academia fica no Shopping Raposo (km 14,5 da rodovia Raposo Tavares). Amanda também trabalha dando aulas de personal na região.





Ao Cotia e Cia, ela disse que está animada e confiante para a primeira luta de sua carreira. “Foram 16 semanas de preparação intensa. Corrigindo detalhes, vícios, técnicas e absorvendo muito conhecimento com meu treinador. Estou preparada física, técnica e psicologicamente.”





Para ela, os quatro anos de muay thai a ajudaram muito, como “perder o medo de trocar porrada”. “Talvez, se eu não tivesse tido toda minha vivência no thai, eu não teria noção pra esporte de combate”, completou.





Amanda com seu treinador, Thomas Henrique Cabrera, na academia Cuba Boxe. Foto: Arquivo pessoal

SOBRE A FORJA





A Forja de Campeões é o maior campeonato para iniciantes de boxe do país, tendo sido criado há mais de 80 anos. Alguns dos grandes nomes do esporte já participaram do torneio, como Popó e Maguila.





A competição também revelou nomes como Éder Jofre (tricampeão mundial), Miguel de Oliveira (campeão mundial), Servílio de Oliveira (medalhista olímpico - bronze na Cidade do México, em 1968).