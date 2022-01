Mãe e filho conversam sobre dependência química na estreia de programa do Cotia e Cia

Jornalista do Cotia e Cia, Neto Rossi conversou com sua mãe sobre os sete anos em que esteve mergulhado no vício de cocaína. Programa ‘Só Por Hoje’, que tem como objetivo trazer a informação como ferramenta de conscientização sobre a dependência química, será transmitido toda segunda-feira pelo Instagram

Ontem (3) foi dia de estreia no Cotia e Cia. O repórter do site, Neto Rossi, deu start no mais novo projeto, chamado ‘Só Por Hoje’. O programa, que vai ao ar toda segunda-feira, às 20h, aborda um assunto muito importante: a dependência química.





Instagram do Cotia e Cia, a sua mãe, dona Carla Aparecida. Ambos conversaram sobre os sete anos em que o jornalista esteve mergulhado na dependência química. Neto foi dependente de cocaína e está há 13 anos ‘limpo’ – termo usado para dizer que a pessoa não faz mais o uso de nenhuma substância química (VEJA ABAIXO). Na noite desta segunda-feira (3), Neto trouxe para o bate-papo ao vivo, transmitido pelo, a sua mãe, dona Carla Aparecida. Ambos conversaram sobre os sete anos em que o jornalista esteve mergulhado na dependência química. Neto foi dependente de cocaína e está há 13 anos ‘limpo’ – termo usado para dizer que a pessoa não faz mais o uso de nenhuma substância química