Água de esgoto invade residência em Caucaia e traz transtorno para moradores; VÍDEO

Ao Cotia e Cia, Prefeitura disse que identificou onde está o problema; confira

Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia pela coluna #FalaCidadão





Jéssica Aparecida Moraes não aguenta mais os transtornos causados pela água de esgoto que invade a sua residência no bairro Água Espraiada, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.





[VEJA NO FINAL DA MATÉRIA], por meio da coluna #FalaCidadão, que mostra a água vazando de uma caixa de esgoto da Rua Romão Soares Mendes até o quintal de sua casa. Segundo Jéssica, esse problema já vem de anos, mas tem piorado mais nos últimos tempos. Ela enviou um vídeo para a reportagemque mostra a água vazando de uma caixa de esgoto da Rua Romão Soares Mendes até o quintal de sua casa. Segundo Jéssica, esse problema já vem de anos, mas tem piorado mais nos últimos tempos.





De acordo com a moradora, equipes da Prefeitura de Cotia já estiveram no local para efetuar serviço de limpeza, mas de nada adiantou. “Eles vêm, colocam uma mangueira para desentupir, tira a sujeira do esgoto, que é aberto, mas quando chove, acaba entrando sujeira, pedras, lixo e vai entupindo. Na hora desentope, mas no outro dia você vai ver e está tudo entupido de novo”, relata.





A Sabesp esteve na região na sexta-feira (28) e constatou na vistoria que o vazamento não tem relação ao sistema de saneamento do local. A companhia disse ao Cotia e Cia que conversou com o responsável para transmitir as devidas orientações e informou que não tem relação com a situação apontada.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cotia informou que a ligação de esgoto neste endereço é uma ligação clandestina. Segundo a prefeitura, trata-se de um endereço que já foi notificado em 2021.





A prefeitura ainda disse que uma nova notificação deverá ser emitida. "Por conta de prioridades relacionadas às fortes chuvas do último fim de semana, a fiscalização programará uma visita ao local para os próximos dias", informou.