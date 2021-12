Voluntários organizam Natal para pessoas em situação de rua em Cotia

Saiba como ajudar essa ação que representa ‘o verdadeiro sentido do Natal’

É a 15ª edição da ação voluntária. Foto: Divulgação





Integrantes dos grupos Comunidade Jesus Maria e José, Voluntários do Bem e dos projeto Amélia e Arena Juventus vão realizar, nesta sexta-feira (24), um Natal para pessoas em situação de rua em Cotia – VEJA NO FINAL DA MATÉRIA COMO AJUDAR COM AS DOAÇÕES.





A ação solidária, batizada de ‘Natal de Jesus com os Moradores de Rua’, vai ocorrer a partir das 7h na Quadra Juventus, localizada na rua Nitaro Nakamura, 172, no Jardim Sabiá. É o 15º ano em que a ação é realizada.





O educador físico, Israel Fávaro, do projeto Arena Juventus, quadra onde será realizada a ação, explica que logo pela manhã uma van sai para buscar as pessoas em situação de rua nos locais onde elas se encontram.





Assim que chegam no espaço, elas são recepcionadas com banho e café da manhã. Os moradores ainda recebem um kit com camisa, calça, shorts, chinelo, toalha, pasta e escova de dente.





“Eles também podem cortar o cabelo, fazer a barba e, ainda, cortar as unhas e fazer as sobrancelhas”, detalha Israel, que já trabalha com a população de rua há mais de dez anos. , detalha Israel,





Moradores de rua podem cortar o cabelo e fazer a barba durante o dia. Foto: Divulgação





Após o café da manhã, as pessoas em situação de rua podem praticar esportes, como futebol e vôlei, na quadra. Lá, eles também têm a oportunidade de serem atendidos por uma psicóloga voluntária do grupo e também podem ligar para a família.





“A gente tenta de todas as formas fazer com que eles lembrem da família, para que no final do dia eles possam ser tocados e peçam para voltar pra casa ou ir para uma casa de recuperação”, explica Israel.





Depois das atividades, os assistidos pela ação voluntária ainda almoçam no local. É o momento da “verdadeira Ceia de Natal com os irmãos de rua”.





Ceia de Natal oferecida pelos grupos. Foto: Divulgação

“Geralmente, após o almoço, já começa a bater a abstinência, é natural um ou outro querer ir embora, mas a gente entrega um kit de Natal com panetone, bolacha, bolo, suco e refrigerante para eles comerem a noite”, reforça Israel.





Para ajudar com doações de misturas para a Ceia de Natal com a população de rua de Cotia você pode ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp no telefone (11) 94514-5619 para saber mais detalhes ou, então, fazer doação em dinheiro para o Pix abaixo:





Comunidade de Vida e Aliança Jesus, Maria e José

CPF / CNPJ

08.492.986/0001-76