VÍDEO: Mulher ameaça com faca diretora de escola e funcionária do TEG, em Cotia

Mãe de aluno ameaçou entrar na unidade, que fica no Jd Petrópolis, após problema com o ônibus escolar; ela foi ouvida na delegacia e liberada logo em seguida; funcionários da escola relatam medo e insegurança após o caso



Mulher estava transtornada após ter problema com transporte escolar. Foto editada pelo Cotia e Cia









Uma mulher de 36 anos foi nesta terça-feira (7) até a uma escola municipal, localizada no Jardim Petrópolis, em Cotia, e ameaçou entrar na unidade com uma faca na mão. Transtornada, o alvo da mulher, mãe de um aluno de 12 anos, era a diretora da escola e uma funcionária do Transporte Escolar Gratuito (TEG).





Segundo a polícia, os guardas municipais que atenderam a ocorrência informaram que a monitora do TEG, ao levar o aluno de volta para a casa, disse que não tinha nenhum responsável por ele para desembarcá-lo.





Desta forma, segundo Cotia e Cia apurou, o aluno foi levado de volta para a escola após a diretora ser informada sobre o ocorrido. Ao ser comunicada, a mãe do aluno ficou revoltada e ligou na escola dizendo “que ia pegar todo mundo”.





A mãe do aluno chamou um Uber e se dirigiu até a unidade com posse de duas facas. Ao descer do veículo, os vídeos enviados ao Cotia e Cia (VEJA ABAIXO) mostram a mulher, já na frente do ônibus escolar, atrás da funcionária da empresa, que já se encontrava dentro da escola no momento.













Ainda de acordo com apuração da reportagem, a mulher só não conseguiu acessar o interior da escola porque a unidade ficou trancada e uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) já estava no local após ser acionada pela diretora.





Não é possível entender o que a mulher fala quando está na frente da unidade com a faca na mão, mas segundo a GCM, ela estava ameaçando entrar na escola para “pegar” a diretora e a funcionária do TEG.





Após a ocorrência, todos foram para a Delegacia de Cotia prestar depoimento. As facas foram apreendidas e a mulher foi liberada. O caso foi registrado como ameaça a pessoa.





SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA





Em contato com a reportagem na manhã desta quarta-feira (8), a diretora da unidade disse que, após o ocorrido, todos os funcionários estão com medo, pois a escola não tem e nem oferece segurança. Ela informou ainda que pediu reforço da GCM na frente da unidade.





Sobre a questão do TEG, a diretora explicou que a mãe do aluno não tinha assinado um termo de responsabilidade, autorizando o transporte buscar e trazer seu filho sem a presença de um responsável. Ainda de acordo com a diretora, após o ocorrido, a mãe assinou o termo se responsabilizando caso aconteça algo com seu filho.





Cotia e Cia também conversou com o motorista do Uber. Ele disse que pegou a passageira em um condomínio no Jd Petrópolis e que ela estava nervosa dentro do carro. O motorista afirmou, no entanto, que em nenhum momento percebeu que ela estava armada com duas facas. Uma das facas, como mostra a imagem abaixo, ficou dentro do carro e foi apreendida pela GCM.





Uma das facas que estava com a mulher ficou dentro do Uber. Foto enviada ao Cotia e Cia





A reportagem entrou em contato com as secretarias de Educação e Segurança Pública de Cotia e solicitou um posicionamento sobre o caso. Em nota, após a publicação desta reportagem, a Secretaria de Educação informou o mesmo que a diretora da unidade.





A pasta explicou que, no caso de não ter um responsável no momento do desembarque, a orientação é para que o aluno seja recolhido de volta para a unidade escolar de origem para que o responsável faça a retirada.





Cotia e Cia não conseguiu fazer contato com a mãe do aluno.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 13H57 DO DIA 08/12/2021 COM A NOTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COTIA).