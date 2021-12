Sabesp recebe prêmio por ser uma empresa ‘ética e livre de corrupção’

Companhia foi reconhecida pela Controladoria Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética 2020-2021



A Sabesp recebeu, nesta terça-feira (7), em Brasília, uma premiação por ser uma empresa ética e com ações voltadas para o combate à corrupção. Assim, a companhia se consolidou, por mais um ano, na lista de empresas Pró-Ética 2020-2021.





O reconhecimento veio da Controladoria Geral da União (CGU) em parceria com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. A iniciativa pretende incentivar as empresas a adotarem, de forma voluntária, medidas de integridade, mostrando-se comprometidas em prevenir, detectar e remediar atos de corrupção e fraude. O evento chega à sua 10ª edição este ano.





"É muito gratificante perceber a evolução da governança corporativa e as ações de prevenção à corrupção na Sabesp. Aumentamos 20% a nossa pontuação no Pró-Ética. E não se trata de uma autoavaliação, mas de uma avaliação externa conduzida pela Controladoria Geral da União. Todos os colaboradores da Sabesp estão de parabéns e devem se orgulhar por fazer parte dessa conquista. Os meus sinceros agradecimentos e felicitações”, disse o superintendente de Gestão de Riscos e Conformidade da Sabesp, Michael Breslin.





Essas ações que levaram a premiação da Sabesp fazem parte do Programa de Integridade da companhia, criado em 2015, que consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, monitoramento e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva do Código de Conduta e Integridade e das políticas e diretrizes que tenham por objetivo prevenir fraudes e corrupção, “proporcionando um ambiente de trabalho mais transparente e ético”.





A edição 2020-2021 do Empresa Pró-Ética contou com a participação de 246 empresas de todos os portes e de diversos ramos de atuação. Após o processo de avaliação, 67 empresas foram aprovadas e reconhecidas como Empresa Pró-Ética 2020-2021, e a Sabesp faz parte desse seleto grupo, cuja avaliação levou em consideração Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética; Políticas e Procedimentos; Comunicação e Treinamento; Canais de Denúncia e Remediação; Análise de Risco e Monitoramento; e Transparência e Responsabilidade Social.