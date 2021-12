Faixa ‘sujeito a cacete’ em quem 'der grau' de moto é colocada em outro bairro de Cotia

Desta vez, faixa foi instalada em uma travessa da rua Nova Odessa, no Jd Nova Cotia; faixas com o mesmo conteúdo foram colocadas também no Pq Alexandra



Faixa está instalada na rua Nova Odessa, no Jd Nova Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia





Cotia e Cia publicou neste domingo (5) que moradores do bairro Parque Alexandra, em Cotia, colocaram faixas em várias ruas alertando sobre o risco de dar ‘cacete’ em quem fizesse barulho ou desse ‘grau’ com moto na comunidade. em quem fizesse barulho ou desse ‘grau’ com moto na comunidade.





Desta vez, o mesmo foi feito no Jardim Nova Cotia. Em uma travessa da Rua Nova Odessa, moradores penduraram uma faixa com os mesmos dizeres: ‘proibido tirar de giro ou chamar no grau’. E faz o alerta: ‘Sujeito a cacete. Não vamos aceitar essa palhaçada na comunidade’, diz a faixa.





‘Tirar de giro’ e ‘chamar no grau’ são gírias que remetem a manobras realizadas especialmente por motociclistas, como o movimento para empinar seu veículo.





Segundo moradores, os motociclistas fazem manobras até em horário de aula, atrapalhando os profissionais que trabalham em uma escola do bairro.





Normalmente, essas faixas começam a aparecer quando se aproxima o fim de ano, época em que alguns motociclistas se reúnem para fazer barulhos com seus veículos.





faixas semelhantes também foram instaladas na região do Morro do Macaco. "Está extremamente proibido tirar moto de giro e dar pipoco aqui na nossa comunidade", dizia uma delas. No final de 2020,"Está extremamente proibido tirar moto de giro e dar pipoco aqui na nossa comunidade", dizia uma delas.