VÍDEO: Homem chora após recuperar tratores furtados em Caucaia do Alto

Tratores foram apreendidos em Araçariguama nesta quinta-feira (16)



Caso foi registrado na Delegacia de Araçariguama. Foto: Reprodução / Redes Sociais





Dois tratores foram apreendidos, nesta quinta-feira (16), na Estrada para Pirapora, em Araçariguama. Eles tinham sido furtados em um sítio localizado em Caucaia do Alto.Uma equipe da GCM foi acionada para atender a ocorrência. No local, os guardas encontraram os dois tratores sendo transportados em um caminhão.O motorista do caminhão informou que foi contratado para realizar o transporte dos veículos. Após pesquisas, foi constatado que se tratavam dos dois tratores furtados.O motorista é investigado. O caso foi registrado como receptação pela Delegacia de Araçariguama.Um vídeo enviado aomostra o proprietário ajoelhado e chorando ao ter seus tratores de volta. Veja abaixo