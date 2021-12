Queda de energia causada por pipa prejudicou 857 residências em Cotia em 2021

É o que diz o levantamento feito pela Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo



Cidade teve 23 ocorrências em 2021, segundo a Enel. Imagem ilustrativa





Quedas de energia provocadas por pipas prejudicaram 857 residências em Cotia de janeiro a novembro de 2021. É o que diz o levantamento feito pela Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo.





De acordo com o levantamento, foram 23 ocorrências registradas pela Enel neste período no município. As cidades da região com maior número de ocorrências desta natureza são Carapicuíba (57), Osasco (47), Itapevi (45) e Barueri (30).





A interrupção do fornecimento de energia por conta das pipas pode ocorrer por diversas razões. Além do risco de rompimento dos cabos, as linhas que ficam enroscadas nas redes elétricas provocam desgastes nos fios, podendo levar a curtos-circuitos e derretimento. Nesses casos, equipes da distribuidora são mobilizadas para realizar os reparos necessários e substituir parte dos fios para restabelecer o serviço.





“É importante reforçar os riscos de se empinar pipa próximo da rede e a necessidade de os pais orientarem as crianças e os adolescentes sobre os cuidados necessários. Além disso, o contato de objetos com a rede de energia pode provocar o desligamento das linhas de transmissão e distribuição”, explica a responsável pela área de Segurança da Enel Distribuição São Paulo, Erika Calderara.





Dicas





Para garantir que a brincadeira ocorra de forma saudável e com segurança, a Enel Distribuição São Paulo compartilha importantes dicas sobre prática de empinar pipa:





Caso a pipa se enrosque na rede, postes ou antenas, oriente os praticantes a não arremessar objetos nos fios e não tentar resgatá-los. Somente técnicos da distribuidora, treinados para este trabalho que exige o uso de equipamentos de segurança, estão aptos a manusear a rede;





Soltar pipas perto da rede elétrica é extremamente perigoso, sob risco da linha ou da pipa enroscar nos fios, ocasionando descarga elétrica O mais indicado é empinar pipas em espaços abertos e afastados de fiações, como parques e campos de futebol;





Materiais metálicos, como o alumínio, não devem ser usados na fabricação da pipa, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque elétrico, com risco de morte;





Evite a utilização de “rabiolas”, pois elas agarram nos fios elétricos, desligando o sistema e provocando choques, muitas vezes fatais;





Não é indicado soltar pipas na chuva. Ela funciona como para-raios, conduzindo energia e podendo provocar acidentes fatais;





O uso de cerol (pó de vidro com cola) oferece mais um risco: ele corta os fios de alumínio ou de cobre, o que pode levar a choques por rompimentos de cabos;





O uso da chamada linha chilena, que possui poder de corte quatro vezes maior que o cerol tradicionalmente usado nas pipas, tem agravado a situação. O risco de acidentes fatais é alto para pedestres e motociclistas e os danos à rede elétrica também são maiores;





É aconselhável ter sempre um adulto responsável acompanhando as crianças no momento da brincadeira.





As linhas cortantes também causam acidentes graves em pedestres, motociclistas e ciclistas. Além das pipas, é preciso redobrar a atenção com os balões. Eles respondem por muitos acidentes na rede elétrica, já que podem cair acesos em linhas de transmissão, florestas, residências, indústrias e até oferecer perigo à aviação. Além disso, a prática de soltar, fabricar, vender e transportar balão é crime.





Acidentes





Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica:





O local deve ser isolado para que não haja a aproximação de outras pessoas;





Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desligada; Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Enel Distribuição São Paulo, pelo 0800 7272 196