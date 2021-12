Servidores públicos de Cotia vão ter ‘feriadão’ de 10 dias para curtir o fim de ano

Novo decreto do prefeito Rogério Franco, no entanto, não contempla seis repartições públicas do município



Novo decreto foi baixado no último dia 6. Foto ilustrativa





Os servidores públicos de Cotia já contavam, neste final de ano, com ponto facultativo no dia 24 de dezembro (véspera de Natal), com feriado no dia 25 de dezembro (Natal) e outro ponto facultativo no dia 31 do mesmo mês (véspera de Ano Novo).





Agora, os dias foram estendidos por novo decreto do prefeito Rogério Franco, que suspende o expediente das repartições públicas do dia 27 a 30 de dezembro. Somando, serão dez dias corridos do ‘feriadão’ do funcionalismo municipal.





No entanto, o novo decreto, do último dia 6, não contemplará seis repartições públicas. “O disposto neste Decreto não se aplica às unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade, em especial aos serviços de saúde, obras, segurança, defesa civil, funerários e arrecadação tributária”, diz o artigo 2º do documento.





De acordo com o decreto, as horas não trabalhadas referentes aos dias elencados serão compensadas mediante o acréscimo de uma hora na jornada diária de trabalho, até o final do exercício de 2022, “segundo critério a ser estabelecido pelo respectivo superior imediato, com controle do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo”.