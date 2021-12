Servidora cobra melhorias na infraestrutura em bairros de Itapevi

Carta com as reivindicações foi protocolada na semana passada na prefeitura da cidade

Estrada Lucinda de Jesus. Foto: Google Imagens





A servidora pública, Cristiane Cianfa, protocolou uma carta na Prefeitura de Itapevi, na terça-feira (23), cobrando melhorias em cinco bairros que ficam próximos uns dos outros – Quatro Encruzilhada, Jardim Nova Cotia, Vila Belmira, Vila Verde e Recanto Verde.

No documento, ela relata problemas como falta de asfalto, pouco transporte público, ausência de unidade de saúde próxima e também de escolas e creches. A servidora ainda menciona problemas com a segurança pública no local.

“Ultimamente, casas de bairro e de sítios foram invadidas. Houve, além de furtos e roubos, importunação sexual. E todos nós bem sabemos o quanto isso é complicado num lugar sem acesso asfaltado, sem uma base de segurança pública próxima", diz.

Sobre a saúde, segundo ela, a unidade mais próxima fica a mais de sete quilômetros dos bairros. Muitas pessoas, de acordo com a servidora, têm que pegar duas conduções para chegarem ao posto.

“Como a prefeitura faz campanhas azul, rosa, se as pessoas não conseguem se consultar com um médico e, se precisarem de exames, será uma imensa dificuldade sem posto de saúde?”, questiona.

PAVIMENTAÇÃO

Na carta, Cristiane diz que a Estrada Elias Alves da Costa será asfaltada em breve. Mas a Estrada Lucinda de Jesus que, segundo ela, é a mais utilizada pelos moradores, pela proximidade do centro de Itapevi e linhas de ônibus, ainda está sem previsão de ser pavimentada.

“Estamos à mercê de um processo no Ministério Público que consta essa via como asfaltada há mais de dez anos. Em 2020, houve aprovação da Câmara Municipal, por meio de lei, que a Estrada Lucinda seria asfaltada. Mas a obra foi realizada num trecho de 300 metros, somente”, critica.

Cotia e Cia procurou a Prefeitura de Itapevi e relatou as reinvindicações da servidora que já foram protocoladas ao Executivo, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.