Estelionatário se passa por advogado de Cotia para aplicar golpe em clientes

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Cotia

Prédio onde fica o escritório do advogado Dr Michel da Silva, em Cotia. Foto: Reprodução / Google Imagens









Um estelionatário está fazendo contato por telefone com clientes do advogado Michel da Silva Alves, de Cotia, para aplicar golpes.





O golpista se apresenta como Paulo Junqueira e informa ser secretário de Michel. Por telefone, ele diz que os clientes têm direito ao recebimento de um precatório* no valor de mais de R$ 100 mil.





Mas, para receber o dinheiro, o golpista pede para as pessoas entrarem em contato com o advogado em um dos números: (11) 5461-1374 / (11) 93261-9901 / (11) 97361-1144.





Uma das clientes de Michel, que recebeu a ligação do golpista, solicitou informações quanto ao endereço do escritório do advogado. Ela ligou em um dos números e uma outra pessoa atendeu, dizendo que era o ‘Dr. Michel’.





No telefone, essa pessoa disse à cliente que para receber o valor do precatório ela teria que fazer um depósito em uma conta corrente do Banco do Brasil no valor de R$ 4,9 mil.





A cliente, no entanto, não caiu no golpe e gravou todo o esquema, que já foi apresentado na Delegacia de Polícia de Cotia, que investiga o caso.





Segundo o advogado Michel da Silva, mais de 30 pessoas já foram alvo do criminoso.





* Precatório é um tipo de requisição de pagamento que a Fazenda Pública é condenada a pagar após processo judicial transitado em julgado. Tem direito a receber os precatórios as pessoas físicas e/ou jurídicas que processaram determinado órgão público e ganharam a causa após sentença.