2022 terá menos feriados prolongados em Cotia; confira o calendário

Ao todo, o calendário de 2022 terá 9 feriados nacionais, um estadual e dois municipais

Ao contrário deste ano, 2022 terá menos feriados prolongados na cidade de Cotia. Ao todo, o calendário de 2022 terá 9 feriados nacionais, um estadual e dois municipais.





Dos 9 feriados nacionais, apenas um será prolongado – Paixão de Cristo, numa sexta-feira, emendando com o final de semana. Um deles cai num sábado (Confraternização Universal) e dois, em domingos (Dia Mundial do Trabalho e Natal). [confira logo abaixo o calendário completo].





O feriado estadual é o 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, que cairá em um sábado. Os dois municipais (aniversário de Cotia – 2 de abril – e Nossa Senhora de Monte Serrat – 8 de setembro) cairão num sábado e quinta-feira, respectivamente.





Diferente do que muita gente pensa, Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais. As duas datas costumam ser consideradas ponto facultativo no serviço público. O governo ainda não publicou o calendário oficial que define esses e outros pontos facultativos.





Veja quando e quais são os feriados e pontos facultativos na cidade de Cotia em 2022





- 1º de janeiro, sábado - Confraternização Universal





- 28 de fevereiro, segunda-feira – carnaval (ponto facultativo)





- 1 de março, terça-feira - carnaval (ponto facultativo)





- 2 de abril, sábado – Aniversário de Cotia (feriado municipal)





- 15 de abril, sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado nacional)





- 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas (até as 14 horas) (ponto facultativo)





- 21 de abril, quinta-feira, Tiradentes (feriado nacional)





- 1º de maio, domingo – Dia do Trabalhador (feriado nacional)





- 16 de junho, quinta-feira - Corpus Christi (ponto facultativo)





- 9 de julho, sábado - Revolução Constitucionalista (feriado estadual)





- 7 de setembro, quarta-feira – Independência do Brasil (feriado nacional)





- 8 de setembro, quinta-feira - Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate (feriado municipal)





- 12 de outubro, quarta-feira - Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil (feriado nacional)





- 2 de novembro, quarta-feira – Finados (Feriado nacional)





- 15 de novembro, terça-feira – Proclamação da República (feriado nacional)





- 25 de dezembro, domingo – Natal (feriado nacional)