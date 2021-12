São Paulo abre inscrições para conhecer o CT de Cotia; Veja os preços

Passeio será realizado no dia 18 de dezembro e os participantes poderão até participar do desafio de cobranças de faltas em um dos campos.





O São Paulo FC iniciou nessa semana a venda de uma visita guiada ao maior Centro de Formação de Atletas do Brasil que fica em Cotia.





O check-in será feito no Estádio do Morumbi, de onde partiremos em um ônibus exclusivo para o CFA de Cotia. O roteiro iniciará pelo Estádio, depois segue até o Reffis, conhecendo a área de tratamento, caminho d’agua e piscinas, na sequencia passando pela Área Administrativa, local de Recreação dos jogadores, conhecendo as quadras e campos e por fim o famoso Hotel. Durante o passeio os visitantes poderão participar de um desafio de Cobranças de Faltas em um dos campos.





Os visitantes terão almoço incluso no Hotel, além de conhecer um pouco mais sobre o edifício planejado pelo grande arquiteto Ruy Ohtake.





A data será dia 18/12/2021 e o valor é de R$ 280,00 para não sócios e R$ 250,00 para sócios do clube. Os ingressos podem ser comprados pelo site.





Saiba mais sobre a visita: