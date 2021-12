Meia-entrada para pessoas com deficiência e acompanhantes é aprovada em Cotia

A iniciativa vale para estabelecimentos que promovam espetáculos culturais, artísticos e esportivos.









A propositura segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco (PSD).

A Câmara Municipal de Cotia aprovou a concessão de meia-entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos para pessoas com deficiência e seus acompanhantes. O Projeto de Lei nº 76/2021, de autoria do vereador Serginho (PSB), foi lido e aprovado por 14 votos na 41ª Sessão Ordinária, realizada na manhã da última terça-feira, dia 7 de dezembro.Na justificativa do projeto, o autor destaca que o benefício é uma forma de promover a inclusão social e cultural. "", afirma o vereador Serginho.A iniciativa vale para estabelecimentos que promovam espetáculos culturais, artísticos e esportivos, como cinemas, teatros, casas noturnas, shows, estádios e eventos esportivos em geral, exposições e feiras.