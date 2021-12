Policial militar é baleado em tentativa de assalto em Cotia

O PM estava próximo a um estabelecimento Pq. Miguel Mirizola.

Reprodução: Tv Band





Um policial militar foi baleado durante tentativa de assalto em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira (24), na Rua do Engenho no bairro do Mirizola.

Segundo a polícia, a suspeita principal é que o agente tenha sofrido uma tentativa de assalto. Ele estava próximo a um estabelecimento comercial quando foi abordado por uma dupla de criminosos, que chegaram no local em um Fox Preto.

Os bandidos deram dois tiros no abdômen do policial. Um dos disparos atravessou seu tronco. Imagens de circuito de segurança mostram a vítima correndo e pedindo por ajuda após ser atingido. Os criminosos conseguiram fugir.

O socorro da vítima foi demorado, pois os médicos ficaram algum tempo tentando estabilizar seus sinais vitais dentro da ambulância do SAMU. Em seguida, ele foi colocado no helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levado ao Hospital das Clínicas.

Neste momento, o PM já estava consciente e conversando com os socorristas. A polícia afirma que os criminosos fugiram em direção à Rodovia Raposo Tavares. A dupla é procurada na região.

Um pouco depois, na Rua Pêra, a menos de quatro quilômetros do local do crime, o Fox preto foi encontrado em chamas. Até o momento, ninguém foi detido. O caso foi registrado no DP Central de Cotia.

*Informações: Band