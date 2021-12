Helicóptero, viaturas e 10 horas de operação policial em Cotia sem resultados divulgados

Polícia Civil e GCMs de Cotia e Embu das Artes realizaram a Operação Boas Festas no intuito de localizar integrantes das quadrilhas Pix

Helicóptero da polícia sobrevoou algumas comunidades de Cotia. Foto: Vagner Santos





Muitas pessoas se assustaram quando viram, no dia 23 de dezembro, uma quantidade enorme de viaturas nas ruas de Cotia e helicóptero sobrevoando algumas regiões da cidade. A operação, que durou mais de dez horas, foi divulgada pela Prefeitura de Cotia um dia depois, na véspera de Natal.





Tratava-se da ‘Operação Boas Festas’, realizada pela Polícia Civil com o apoio da Guarda Civil Municipal de Cotia (GCM) e do Canil da GCM de Embu das Artes. O objetivo, segundo a prefeitura, era localizar integrantes de quadrilhas do PIX, especialmente nesta época em que as pessoas saem às compras de fim de ano.





A operação, ainda de acordo com a prefeitura, passou por diversas comunidades como Vila Clara, Rua da Paz, Casinhas, Mandelinha e Chiclete. A ação também contou com bloqueios e abordagens em veículos e pessoas em ‘atitude suspeita’. No entanto, o Executivo não divulgou os resultados da operação, como prisões e apreensões.





A Operação Boas Festas seguirá até o início de janeiro de 2022, de acordo com a prefeitura.