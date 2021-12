Família procura por idoso desaparecido em Caucaia do Alto

Benedito Marcelino Domingos desapareceu na véspera de natal (24).





A família de Benedito Marcelino Domingos de 67 anos está a procura do idoso que desapareceu na manhã desta sexta-feira (24) no bairro do Jd. Monte Verde em Caucaia do Alto.

Benedito trata de um câncer na laringe e segundo a família apesar de não ter diagnóstico médico de problema mental apresentava confusão mental nos últimos dias.

Ainda de acordo com a família o idoso saiu de casa com moletom azul e chinelo.

Caso tenha informações sobre Benedito, a família pede que entre em contato com a polícia 190.