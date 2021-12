Semana deve ser abafada e com temporais em Cotia e região

Há expectativa para temporais e com grandes volumes acumulados até o próximo fim da semana.









Previsão do tempo em Cotia

13/12/2021 - Segunda-Feira



Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas





14/12/2021 - Terça-Feira





Nublado com pancadas de chuva e trovoadas





15/12/2021 - Quarta-Feira

Temperatura Mínima

20°C



Temperatura Máxima

27°C





Nublado com pancadas de chuva e trovoadas





16/12/2021 - Quinta-Feira





Nublado com pancadas de chuva e trovoadas













*Com informações do Clima Tempo e INMET

A semana será marcada por mudanças no tempo no estado de São Paulo. O calorão do fim de semana tende a diminuir e as condições para chuva aumentam bastante. Há expectativa para temporais e com grandes volumes acumulados até o próximo fim da semana.Segundo oa circulação dos ventos em baixos níveis da atmosfera e a presença do cavado em médios níveis, favorecem a formação de nuvens muito carregadas sobre o estado de São Paulo nesta segunda-feira(13).A previsão é de um dia com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no oeste, norte e nas áreas centrais do estado. Há expectativa para temporais, principalmente no norte e oeste do estado. Nestas áreas, as rajadas de vento variam de 40 a 60km/h.Na Grande SP e nas áreas do sul e leste do estado, o sol aparece acompanhado de algumas nuvens e a chuva se concentra entre a tarde e a noite. Há risco de chuva forte, com raios e rajadas de vento entre 45 e 55km/h. No Vale do Paraíba o risco para temporal é maior.