Homem é preso em flagrante com 114 porções de maconha e 33 de skunk, em Cotia

Ocorrência aconteceu no Jd Stella Maris na tarde desta terça-feira (28)

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Reprodução





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (28), um homem, de 28 anos, com 114 porções de maconha e 33 embalagens com skunk (conhecida como super maconha). A ocorrência aconteceu no Jardim Stella Maris.





De acordo com os agentes da GCM, durante patrulhamento pela região, o suspeito foi avistado sentado em uma pedra com uma sacola plástica nas mãos. Quando ele percebeu a aproximação da viatura, empreendeu fuga, passando por um buraco no muro do Clube Arakan, mas acabou sendo detido.





Dentro da sacola plástica estavam as drogas e mais R$ 266. O suspeito teve a prisão preventiva decretada em razão de já ter passagens pela polícia e vai aguardar julgamento. Ele não quis prestar depoimentos.





O crime foi registrado como tráfico ilícito de drogas na Delegacia de Cotia.