Coletivo ‘MulherAção Cotia' beneficia mil famílias com cartão-alimentação de R$ 100

Ação em mais de sete bairros de Cotia e mais três municípios aconteceu em parceria com a ONG Banco de Alimentos e a empresa Qualcomm

Ação ocorreu entre os dias 16 e 24 de dezembro. Foto: Ana Alcântara / MulherAção





O coletivo MulherAção Cotia, em parceria com a ONG Banco de Alimentos e com a empresa Qualcomm, entregou, entre os dias 16 e 24 de dezembro, mil cartões-alimentação para famílias cotianas de baixa renda.





O coletivo já é conhecido na cidade por sua atuação junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente mães-solo e mulheres da periferia.





A entrega dos cartões foi realizada nos bairros Panorama, Mirizola, Lavapés, Palmares [Caucaia], na região do Morro do Macaco, Caputera e na comunidade do Mandelinha.





Coletivo contou com apoio da ONG Banco de Alimentos. Foto: Ana Alcântara / MulherAção









Além de Cotia, os grupos entregaram o cartão também em Carapicuíba, Juquitiba e Embu das Artes.





Para Ana Alcântara, integrante do coletivo MulherAção, o cartão-alimentação, mais do que um assistencialismo, tem uma questão de dignidade, pelo fato de dar autonomia às famílias.





“As pessoas podem usar os R$ 100 naquilo que estiverem precisando comprar. A cesta básica é bacana, mas dar o cartão faz com que a população de baixa renda tenha escolha e isso melhora a autoestima das pessoas. Tem o assistencialismo, mas tem a escolha que é o que deixa a pessoa mais feliz. Ela recebe o benefício e ela pode escolher no que utilizar”, explicou.





(da esq. p/ dir: Tati, liderança da comunidade Mandelinha, Neide, liderança do bairro Lavapés, Ana Alcântara e Silvia Cursino, do coletivo MulherAção). Foto: Divulgação









SOBRE O MULHERAÇÃO





O Grupo MulherAção Cotia já existe há cinco anos. Com atuações políticas na cidade, foi responsável por conseguir uma emenda parlamentar de R$ 170 mil que foi utilizada para a compra do primeiro mamógrafo municipal.





De lá pra cá, as ações do coletivo não pararam, e hoje o MulherAção já conquistou apoio de mais mulheres periféricas do município, que se sentem representadas pelas pautas do grupo.





Por Neto Rossi