Cotia terá sol e algumas pancadas de chuva na última semana de 2021

Máxima deve atingir os 27°C e mínima os 17°C no município

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





A última semana do ano começa com a temperatura atingindo a máxima de 27°C e mínima de 17°C na cidade de Cotia, nesta segunda-feira (27). O sol predomina durante a tarde, mas o céu continua com muitas nuvens.





A previsão é que durante a tarde e à noite tenha pancadas de chuva e trovoadas, de acordo com o Climatempo.





Nesta terça-feira (28), as condições do tempo não mudam muito. Máxima prevista é de 26°C e deve chover no fim da tarde e à noite.