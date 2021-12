Faria de novo, diz mãe que ameaçou com faca diretora de escola em Cotia

O caso aconteceu no último dia 7, no Jardim Petrópolis; monitora do transporte escolar também foi ameaçada



Mãe foi entrevistada pelo programa Balanço Geral, da Record TV. Foto editada pelo Cotia e Cia





após ter ameaçado com uma faca a diretora da escola onde seu filho estuda e uma monitora do Transporte Escolar Gratuito (TEG). O caso aconteceu no último dia 7, no Jardim Petrópolis, em Cotia. A mãe de um aluno de 12 anos não demonstrou arrependimentoO caso aconteceu no último dia 7, no Jardim Petrópolis, em Cotia.





Ao programa Balanço Geral, da Record TV, a mãe explicou que passa por problemas de saúde mental e disse que também ninguém está olhando para o seu lado. “Todo mundo só está vendo o lado que eu cheguei lá [na escola] nervosa. Ninguém viu o desespero de eu não saber onde meu filho estava”, disse.





Ao ser questionada se ela faria de novo, ela respondeu: “Faria, faria sim. Se alguma coisa tivesse acontecido com ele? E se tivessem deixado ele em outro lugar?”





RELEMBRE O CASO





Os guardas municipais que atenderam a ocorrência informaram que a monitora do TEG, ao levar o aluno de volta para a casa, disse que não tinha nenhum responsável por ele para desembarcá-lo.





Desta forma, o aluno foi levado de volta para a escola após a diretora ser informada sobre o ocorrido. Ao ser comunicada, a mãe do aluno ficou revoltada e ligou na escola dizendo “que ia pegar todo mundo”.





Mas ao Balanço Geral, ela afirmou que a diretora não ligou para avisá-la que seu filho estava voltando para a escola.





A mãe do aluno chamou um Uber e se dirigiu até a unidade com posse de duas facas. Ao descer do veículo, os vídeos enviados ao Cotia e Cia (VEJA ABAIXO) mostram a mulher, já na frente do ônibus escolar, atrás da funcionária da empresa, que já se encontrava dentro da escola no momento.













Após a ocorrência, todos foram para a Delegacia de Cotia prestar depoimento. As facas foram apreendidas e a mulher foi liberada. O caso foi registrado como ameaça a pessoa.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Educação explicou que, no caso de não ter um responsável no momento do desembarque, a orientação é para que o aluno seja recolhido de volta para a unidade escolar de origem para que o responsável faça a retirada.