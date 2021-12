Em um mês, furto de veículos sobe 42,5% em Cotia e registra maior índice de 2021

O número de furtos em geral também subiu de 165 para 186 no mesmo período, uma alta de 12,7%

Foram 361 veículos furtados, até o momento, em 2021. Foto ilustrativa





O município de Cotia registou, no mês de novembro, uma alta de 42,5% em furtos de veículos. Foram 40 veículos furtados em outubro contra 57 no mês passado. O número representa o maior índice do ano, que fechou o décimo primeiro mês com 361 veículos furtados.









Já o número de roubos em geral teve uma queda de 29,4%. Foram 112 registrados em outubro e 79 no mês passado. Porém, roubo de veículos subiu 17,6%.





As estatísticas foram divulgadas nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), com base nos boletins de ocorrência registrados nas quatro delegacias do município.