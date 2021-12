Covid-19: Cotia tem 74% da população com esquema vacinal completo

As informações estão disponíveis no portal Vacinômetro, do governo paulista



Mais de 29 mil pessoas estão com a 2ª dose atrasada. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





O município de Cotia tem 74% da população com o ciclo vacinal completo, ou seja, pessoas que tomaram as duas doses das vacinas disponíveis ou a dose única da Janssen. As informações estão disponíveis no, do governo paulista.No entanto, segundo a, 29.616 pessoas ainda estão com a segunda dose da vacina atrasada.Dados da prefeitura, do dia 10 de dezembro, indicam que 25.578 pessoas já tomaram também a dose de reforço – 10% da população.A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em adultos com idade a partir de 18 anos que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos quatro meses.Para quem tomou a vacina da Janssen, há pelo menos dois meses,Para receber a vacina, basta ir em qualquer, das 9h às 15h. É necessário levar documento oficial com foto, comprovante de endereço e cartão de vacina comprovando que foi imunizado em Cotia.