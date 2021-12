Após 17 anos de espera, estação Vila Sônia é finalmente entregue

A 11° parada do eixo metroviário, no entanto, só vai abrir as portas para a população neste sábado (18), no horário das 10h às 13h



Obras da nova linha começaram em 2004. Foto: Reprodução / Governo de SP





O governo de São Paulo entregou, nesta sexta-feira (17), a estação Vila Sônia do Metrô. A entrega vai possibilitar o funcionamento de um novo trecho de 1,5 km da Linha 4-Amarela. As obras da nova linha começaram em 2004.





A 11° parada do eixo metroviário, no entanto, só vai abrir as portas para a população neste sábado (18), no horário das 10h às 13h.





O mesmo horário será mantido na próxima semana, sem cobrança de tarifa. Esse formato é chamado de Operação Assistida, executada com objetivo de aperfeiçoar o funcionamento de equipamentos e sistemas da estação e do novo trecho da linha.





A operação será ampliada gradativamente, para funcionar diariamente das 4h40 à 0h00, dentro do padrão do restante da rede do Metrô.





Com esta entrega, a malha metroviária do Governo de SP passa a ter um total de 102,6 km de extensão em seis diferentes linhas, atendendo a todas as regiões da capital.





Somente na Linha 4-Amarela são 12,8 km de extensão operacional, com 11 estações entre Luz e Vila Sônia. Construída como um complexo de integração do transporte público, a nova estação é composta por uma estação de metrô subterrânea e um terminal de ônibus urbanos intermunicipais e municipais.





A estação Vila Sônia tem entrada principal na Avenida Professor Francisco Morato, 3.990, enquanto o acesso secundário fica no lado oposto da via (nº 4.001).





Ela também poderá ser acessada pelo terminal de ônibus, que tem entrada pela Rua Heitor dos Prazeres, e por uma passarela sobre a Avenida Eliseu de Almeida, cuja entrada está nesta mesma avenida, esquina com a Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso.





A estação conta com 20 escadas rolantes, 12 fixas, quatro elevadores e uma plataforma elevatória. A acessibilidade também é composta por piso tátil e elementos antiderrapantes nos degraus.





Já o terminal de ônibus foi construído com um acesso subterrâneo exclusivo para que os ônibus que vêm pela Avenida Francisco Morato (sentido Taboão-Centro), não precisem parar em semáforos para cruzar a via, agilizando a chegada.





O terminal está no nível da rua, sobre a estação e o estacionamento de trens do Pátio de Manutenção Vila Sônia, possuindo ligação direta para a estação através de nove escadas rolantes (sendo quatro na passarela de acesso sobre a rua Eliseu de Almeida), nove fixas e quatro elevadores.