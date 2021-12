Ladrão invade apartamento em Cotia, entra em luta corporal, toma facada, cai do prédio e morre

O caso foi registrado como tentativa de roubo e de furto, homicídio e legítima defesa na Delegacia de Cotia

Um homem, de 26 anos, morreu após tentar roubar um apartamento, na madrugada desta terça-feira (28), no Jardim São Paulo, em Cotia.





A Polícia Militar foi acionada pelos moradores do condomínio. Ao vistoriar os andares, um morador do 3º andar informou que, por volta das 4h30, acordou com os gritos dos filhos e latidos dos cachorros.





À polícia, ele disse que, ao se levantar, se deparou com um estranho dentro do apartamento. Disse ainda que o rapaz estava com uma das mãos embaixo da blusa, aparentando estar armado.





Ao perceber que se tratava de um assalto, ele entrou em luta corporal com o invasor. Ainda de acordo com o seu depoimento, em dado momento, sua filha surgiu com uma faca de cozinha e, na tentativa de ajudar o pai, golpeou o criminoso, que fugiu pela janela basculante situada no hall, caindo sobre a marquise da entrada do edifício.





O bandido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas acabou não resistindo e morreu.





A causa do óbito depende de laudo pericial para esclarecer se foi proveniente da queda, dos golpes de faca ou de ambos fatores.





O caso foi registrado como tentativa de roubo e de furto, homicídio e legítima defesa na Delegacia de Cotia.