Caucaia do Alto recebe evento de adoção de animais

Edição realizada pelo setor de Zoonoses de Cotia acontece no próximo sábado (18), das 9h às 12h



Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, recebe neste sábado (18) a próxima edição do evento de adoção de animais. Realizado pelo Setor de Zoonoses de Cotia, o evento acontece das 9h às 12h, na Praça dos Romeiros.





Segundo a prefeitura, todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados. O setor de Zoonoses, ainda de acordo com a prefeitura, fechou os dois últimos eventos, nos dias 13 e 27/11, com um saldo de dez animais adotados.





Quem quiser conhecer os animais poderá dar uma voltinha no local, sob a supervisão da equipe do Setor de Zoonoses. Para fazer a adoção é preciso ser maior de 18 anos, portar documento oficial com foto, comprovante de endereço, informar um telefone de contato e responder a uma entrevista no local.