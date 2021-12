GCM aumenta efetivo nas áreas comerciais de Cotia durante o fim de ano

O monitoramento por meio dos totens de segurança continua dentro do cronograma normal, porém, com ênfase para as áreas comerciais da cidade, informou a Secretaria de Segurança Pública



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia deu início, na última semana, à ‘Operação Boas Festas’, que tem por finalidade reforçar o policiamento nas áreas comerciais da cidade.





A iniciativa, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, é para garantir a prevenção de delitos e a redução dos índices criminais.





“As operações preventivas e ostensivas ocorrem em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comerciais e pagamento do 13º salário”, explicou o secretário da pasta, Almir Rodrigues.





Na operação, o patrulhamento a pé - ostensivo - é realizado por GCM’s em duplas ou trios pelo centro comercial de Cotia, Caucaia do Alto e Granja Viana - regiões que concentram bastante movimentação de pessoas, lojas de produtos e departamentos.





De acordo com a secretaria, as rondas da GCM com viaturas seguem normalmente, priorizando as áreas mais críticas apontadas pelas estatísticas feitas pela corporação.





“O patrulhamento nos bairros, feitos com viatura, não para. A estratégia de ação, pautada pelos dados da mancha criminal, segue acontecendo normalmente”, salientou Rodrigues.





O patrulhamento estratégico realizado por toda a cidade, ainda segundo a pasta, também segue de forma setorizada e organizada. “Desenvolvemos uma estratégia para cada região: Granja Viana, bairros do eixo Raposo, bairros periféricos, bairros que fazem limite com outros municípios, região central e Caucaia do Alto”, informou o secretário adjunto Diego Soares.





Uma das principais características desta operação é o aumento do efetivo nas ruas. Os guardas recebem escalas diferenciadas para suprir a demanda desta época do ano, atuando de forma preventiva e ostensiva, buscando levar segurança a todos.





