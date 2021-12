Com auditório lotado, Geraldo Rufino trouxe positividade e experiência para empreendedores de Cotia

Palestra aconteceu na noite desta quarta-feira (15)



O auditório do Colégio Desafio, em Cotia, ficou lotado de pessoas que foram prestigiar a palestra ‘Os Caminhos do Sucesso e a Retomada do Crescimento’, com o empresário Geraldo Rufino. O evento aconteceu na noite desta quarta-feira (15).





A chuva e o atraso de uma hora, devido ao trânsito da Raposo Tavares, não foram obstáculos para o público presente, que aprendeu muito com as experiências trazidas pelo palestrante, que compartilhou sua trajetória de dedicação, persistência e coragem para mudar a própria realidade e a vida das pessoas à sua volta. Rufino trouxe ainda orientações para superar crises e sair da zona de conforto.





A palestra, voltada, principalmente, para microempreendedores e empresários da cidade, foi promovida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Empreendedorismo e marcou a estreia do “Avança Cotia”, projeto que trará mais eventos do mesmo gênero.





“Foi uma honra recebermos o Geraldo Rufino em Cotia trazendo tanto conhecimento, experiência e positividade para empreendedores da nossa cidade, especialmente num momento como este que estamos vivemos que é o de retomada das atividades comerciais. Em breve, teremos mais novidades do “Avança Cotia” para a nossa cidade”, disse Fernando Jão, titular da Indústria, Comércio e Empreendedorismo.





Geraldo Rufino é de Minas Gerais e cresceu na comunidade Sapé, em São Paulo. Ainda menino, foi catador de material reciclável, especialmente latinhas de alumínio, para vender no ferro velho. Chegou a montar alguns negócios e, depois de quebrar duas vezes, deu uma guinada na vida empreendedora montando a que hoje é a primeira e maior empresa de reciclagem de peças de caminhões do Brasil, a JR Dieel.