Vereador de Cotia propõe o ‘Dia da Comida de Rua’

O vereador Luis Gustavo Napolitano (PSD) apresentou um projeto de lei, na Câmara Municipal de Cotia, que propõe a instituição do Dia Municipal da Comida de Rua. A data é em homenagem aos empreendedores cotianos do ramo gastronômico.

A propositura indica que a data seja celebrada anualmente no dia 5 de outubro, com inclusão da homenagem no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Com apoio da sociedade civil e da Câmara Municipal de Cotia, o Poder Executivo poderá realizar atividades específicas alusivas ao evento.

O Projeto de Lei nº 61/2021 foi lido na 37ª Sessão Ordinária e segue tramitação na Câmara Municipal.