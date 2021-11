Segundo a prefeitura medida visa zelar pela saúde pública evitando aglomerações.

Agrofest 2019. Foto: Granja News





A prefeitura de Vargem Grande Paulista informou na tarde desta quinta-feira (25) que a festividade do Agrofest 2021 e também do carnaval 2022 estão canceladas, segundo o comunicado "Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19, esta medida visa zelar pela saúde pública evitando aglomerações. A pandemia ainda não acabou e devemos manter as medidas de prevenção."