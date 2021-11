Abaixo-assinado quer implantar escola cívico-militar em Cotia

Projeto é uma iniciativa do deputado estadual Tenente Coimbra (PSL)



Tenda ficará na Praça da Matriz até este domingo (28). Foto: Reprodução / Toque da Cidade





Uma tenda montada na Praça da Matriz, em Cotia, está colhendo assinaturas para a implantação de uma escola cívico-militar no município. A coleta vai acontecer até este domingo (28), das 8h às 18h. O projeto é uma iniciativa do deputado estadual Tenente Coimbra (PSL).





O QUE É A ESCOLA CÍVICO-MILITAR?





O modelo cívico-militar é diferente do modelo das escolas militares mantidas pelas Forças Armadas. De acordo com o MEC, as secretarias estaduais de Educação continuam responsáveis pelos currículos escolares, que é o mesmo das escolas civis. Os militares, que podem ser integrantes da Polícia Militar ou das Forças Armadas, atuam como monitores na gestão educacional, estabelecendo normas de convivência e aplicando medidas disciplinares.





Para participar do programa, as escolas devem ter entre 501 e mil matrículas nos anos finais do ensino fundamental e do médio, atender aos turnos matutino e/ou vespertino, ter alunos em situação de vulnerabilidade social e desempenho abaixo da média estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).





Além disso, a adesão da escola deve ser precedida de aprovação da comunidade escolar, por meio de consulta pública presencial ou eletrônica. Em 2022, serão abertos processos de adesão para 89 novas escolas.





216 ESCOLAS ATÉ 2022





O governo federal disse na quarta-feira (22) que vai implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país até o fim do ano que vem. O anúncio antecipa em um ano a meta do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim).





Quando foi lançado, em 2019, o programa previa 200 escolas neste modelo até 2023. Atualmente, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), há 127 escolas adotando esse modelo em 26 estados. Elas atendem cerca de 83 mil famílias.