Motorista atropela menino de 13 anos e foge sem prestar socorro, em Cotia

Caso ocorreu na noite de domingo (21); motorista ainda não foi localizado

João Victor Martins durante atendimento médico.









João Victor Martins, de 13 anos, brincava com outras crianças na noite de domingo (21) na Estrada Manoel Lages do Chão, na Vila Hortência, em Cotia. Mas a brincadeira foi interrompida, segundo o pai da vítima, após um veículo, que vinha em alta velocidade, atropelar o menino e arremessá-lo do outro lado da via.João foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, onde permaneceu internado por três dias. Ele quebrou o maxilar e ficou com fraturas no rosto, nas pernas e nos braços.Em depoimento à polícia, o pai de João disse que o motorista imprimiu fuga após atropelar seu filho. Segundo informações de testemunhas, o veículo era um HB20 da cor preta. A família vai em busca das imagens que foram feitas por câmeras de segurança nas imediações do local do acidente para tentar identificar o condutor.O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga de local de acidente na Delegacia de Polícia de Cotia.