Vacina da Janssen: 2ª dose será aplicada em quem tomou a ‘dose única’; entenda

A partir de agora, uma segunda dose da Janssen será aplicada com intervalo de oito semanas após a primeira



Foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília





O Ministério da Saúde atualizou na terça-feira (16) a recomendação quanto à vacina da Janssen, aplicada anteriormente como dose única.





A partir de agora, uma segunda dose da Janssen será aplicada com intervalo de oito semanas após a primeira.





Após concluir o ciclo vacinal, uma dose de reforço será aplicada respeitando o prazo de cinco meses recomendado pela pasta.





“No início, a recomendação era que essa vacina fosse de dose única. Hoje, nós sabemos que é necessária essa proteção adicional. Então, os que tomaram a vacina da Janssen vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. [...] A sequência é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente"”, explicou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.





A orientação do Ministério da Saúde segue tendência mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, a imunização da Janssen também já vem sendo reforçada.





"Quem tomou a Janssen completará o esquema vacinal. Embora seja de dose única, compete a nós [Ministério da Saúde] as definições. A pessoa tomará duas doses, em um intervalo de dois meses", completou a secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo.





O QUE DIZ A ANVISA





Se os primeiros lotes chegaram ao país a partir da virada do primeiro para o segundo semestre e as pessoas tiveram acesso a essa vacina em agosto, isso significa que elas deveriam ter recebido a segunda dose, dentro do tempo preconizado pelo ministério, entre o final de outubro e o início de novembro.





Ou seja: há um contingente de brasileiros que já está com essa segunda dose da vacina da Janssen atrasada.





A ideia é que o governo reforce a distribuição do imunizante da Janssen pelos postos de saúde ao longo das próximas semanas.





Daí, cinco meses depois da data dessa segunda dose da vacina da Janssen, as pessoas terão finalmente direito a tomar a terceira dose (de preferência, com a vacina da Pfizer). Quem tomar a segunda dose em novembro, por exemplo, poderá receber a terceira em abril de 2022.





Mas, para isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou a vacina da Janssen como dose única, deverá alterar o esquema vacinal do imunizante.





Segundo a BBC News Brasil, a Anvisa explicou que aguarda o envio de documentos pela Janssen e "a previsão é que até a próxima semana a empresa entregue os estudos sobre eficácia e segurança da dose de reforço da sua vacina”.





ANÚNCIO DO GOVERNO FEDERAL





O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira (16) a campanha Mega Vacinação, que tem como público-alvo toda a população acima de 18 anos.





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que o cenário epidemiológico do país está equilibrado e mostra, dia após dia, melhora nos índices de casos e óbitos de Covid-19.





“A melhora se deve a eficiência das políticas públicas lideradas pelo Ministério da Saúde e executadas na ponta pelos estados e municípios”, afirmou.





O ministro falou sobre importância dos brasileiros completarem seus ciclos vacinais. "Temos que trabalhar para ampliar a cobertura da segunda dose [...] É nosso objetivo com a campanha de Mega Vacinação contra a Covid-19. E isso ocorre graças a força do SUS, é para ampliar ainda mais o acesso, para convencer as pessoas a procurarem uma Unidade Básica de Saúde”, reforçou.





"O Brasil tem vacina. Temos outros países que ainda não tem vacina suficiente para ofertar à sua população. [...] O Brasil tem hoje um Sistema Único de Saúde que é poderoso, forte, capilarizado, com profissionais de saúde e recursos humanos, que conhecem como vacinar em todo cantinho do país.”





Em todo Brasil





No próximo sábado (20), a campanha terá uma mobilização nacional para reforçar a importância de a população completar o ciclo vacinal, ou seja, tomar as duas doses, mesmo após o prazo recomendado pelos fabricantes das vacinas.





Além disso, quem já está no momento de tomar a dose de reforço, não pode perder tempo. Isso porque a campanha também chama a atenção para a necessidade de reforçar a imunidade contra a doença.





Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, São Paulo, com 4,1 milhões de pessoas; e Minas Gerais, com mais de 2,2 milhões, são os estados que mais possuem brasileiros nessa situação. Entre os "atrasadinhos", 2,9 milhões têm entre 30 e 34 anos, faixa etária com o maior número de pessoas que não voltaram ao posto de vacinação.





Mais de 18 anos





A campanha ainda anuncia mais uma etapa importante para a imunização dos brasileiros: a ampliação da dose de reforço para toda a população adulta. Ao todo, 158 milhões de pessoas com mais de 18 anos fazem parte do público-alvo para a dose de reforço.





A partir de agora, também muda o intervalo para aplicação da dose de reforço, reduzindo de seis para cinco meses após a conclusão do ciclo vacinal. A recomendação vale para todos os imunizantes usados na campanha. Essa orientação é baseada em pesquisas científicas que apontam uma queda na resposta imune, principalmente, a partir do quinto mês após a dose dois.





Queiroga ressaltou que a medida deve impedir cenários epidemiológicos como os que vem acontecendo em alguns países da Europa. "Vamos ampliar a dose de reforço para todos os brasileiros acima de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose de vacina, seja qual for a vacina, há pelo menos 5 meses. Então, com isso, nós vamos ter uma cobertura vacinal maior da nossa população e evitar o que está acontecendo em alguns países da Europa. Eu tenho conversado com uma amiga, Dra. Socorro Gross, e ela acha que podemos ser sim um case de sucesso no enfrentamento a uma possível 3ª onda causada pela Covid-19." afirmou o ministro.





A partir de agora, mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos para tomar a dose de reforço, ou seja, já completaram a imunização há cinco meses ou mais. A previsão do Ministério da Saúde é que 12,5 milhões de pessoas tomem a dose de reforço em novembro e 2,9 milhões em dezembro.





Essa dose era recomendada apenas para os profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos. Desse público, cerca de 11 milhões de brasileiros já tomaram o reforço.





Os resultados preliminares de um estudo da Universidade de Oxford sobre a dose de reforço, encomendado pelo Ministério da Saúde, mostram que o esquema heterólogo - a combinação de vacinas diferentes - aumenta significativamente a imunidade. A orientação é que o reforço seja aplicado, preferencialmente, com a vacina da Pfizer. Na falta desse imunizante, pode ser aplicada a Astrazeneca ou Janssen.





*Com informações do UOL e do Ministério da Saúde