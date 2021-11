Durante abordagem, GCM de Cotia liberta vítima de sequestro mantida sob tortura

Crime aconteceu nesta quarta-feira (17) no Jardim Stella Maris; quatro suspeitos foram presos

Delegacia de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, no final da tarde desta quarta-feira (17), quatro suspeitos de sequestro no Jardim Stella Maris. Os agentes estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro quando avistaram um veículo tentando transitar pela rua da Paz.





Segundo a GCM, ao se aproximarem do carro, os integrantes manifestaram comportamento suspeito. Feita a abordagem, o motorista disse à GCM que era atirador desportivo e que no interior do automóvel havia uma arma de fogo. Uma pistola 9 milímetros foi encontrada pelos guardas.





Entre os cinco integrantes do veículo, havia um homem mais velho, de 59 anos, aparentando certo desespero. Em diálogo com os GCMs, ele informou que foi sequestrado no dia anterior em sua residência sob acusação de que estava assediando mulheres.





A vítima também disse à GCM que foi mantida em cárcere privado sem alimentação e água, sendo agredido física e psicologicamente. Ele disse que foi ameaçado com faca e tortura através de banhos gelado.





Na abordagem, os suspeitos apresentaram versões diferentes do que estavam fazendo naquele momento.

A Polícia Civil suspeita que o homem seria executado se não fosse a intervenção da GCM.





Os quatro suspeitos envolvidos no crime foram recolhidos à Cadeia Pública de Cotia onde permanecerão no aguardo de Audiência de Custódia.





O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, tortura, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa pela delegacia do município, que requisitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).