Servidores da Saúde de Cotia pedem valorização e fazem 8 reivindicações para Prefeitura

Mais de 240 servidores públicos da Secretaria de Saúde de Cotia protocolaram, nesta segunda (29) e terça-feira (30), uma carta com diversas reivindicações na Câmara Municipal e na Prefeitura de Cotia.

Entre as reinvindicações, os funcionários pedem reajuste salarial, auxílio refeição, criação de nova comissão para concluir a elaboração do plano de carreira dos profissionais e pagamento em pecúnia de férias e licença-prêmio por necessidade do serviço.Ainda na carta, a categoria reivindica hora extra de 100 % (domingo e feriado), quando ultrapassar 180 horas trabalhadas para profissionais com essa carga horária e pagamento de um DSR ou uma folga aos profissionais convocados para trabalhar em campanha de vacinação ou mutirão.E não para por aí. Os servidores também querem insalubridade para todos os profissionais de saúde que atuam nas Unidades de Especialidades (CEFOR, Clínica da Mulher e Policlínicas); Unidades Básicas de Saúde (UBS); Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Pronto Atendimento (PA); Saúde Mental (Centros de Atenção Psicossocial Adulto (CAPS II); (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS Ad); (Centros de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi); Serviços de Residência Terapêutica (I e II)e Departamento de Transporte., diz o documento.Os servidores deram um prazo de dez dias para que as autoridades municipais respondam o documento com as reivindicações.Ainda no documento, a categoria pede mais valorização à Prefeitura de Cotia e à Secretaria Municipal de Saúde. Eles fazem uma comparação da arrecadação da cidade com municípios vizinhos.Segundo os servidores, a estimativa de 2021 para Cotia é de R$ 964 milhões, entretanto, até esta data, o município ultrapassou este valor estando em R$ 972,7 milhões. Ao comparar com algumas cidades, eles mostram que Itapevi, por exemplo, arrecadou R$730,2 milhões e Vargem Grande Paulista de R$167,2 milhões., criticam.Os profissionais também afirmam que não receberam abono pelo trabalho desempenhado em tempos de pandemia, onde trabalharam ‘sob pressão psicológica e medo’.Entre os mais de 240 servidores que assinam o documento, estão Agentes Comunitários de Saúde; Assistentes Sociais; Auxiliares Administrativos; Auxiliares de enfermagem; Assistentes de Farmácia; Auxiliares de Serviços Gerais; Condutores/motoristas; Dentistas; Educadores Físicos; Enfermeiros; Farmacêuticos; Fisioterapeutas; Fonoaudiólogos; Manutenção Geral; Monitores de Atividades CAPS; Nutricionistas; Psicólogos; Pedagogos; Técnicos de enfermagem; Técnicos em Saúde Bucal; Terapeutas Ocupacionais; Professora de música, dentre outras categorias., continua a carta., conclui.procurou, por meio da assessoria de imprensa, o prefeito Rogério Franco e o secretário de Saúde de Cotia, Magno Sauter, para se posicionarem diante das reivindicações dos mais de 240 servidores da Saúde do município. Se houver retorno, será acrescentando nesta reportagem.

