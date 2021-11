Prefeitura retoma programa Mãe Cotiana e entrega mais de 100 kits de enxoval de bebê

O prefeito Rogério Franco que participou do evento de entrega dos kits deixou a sua mensagem às gestantes e aproveitou para dizer que, em 2022, a Prefeitura vai entregar o Pronto-Socorro Infantil Municipal. “É um equipamento de saúde muito aguardado pela população de Cotia, e quem tem filho pequeno sabe a importância de ter um atendimento especializado de urgência e emergência em caso de necessidade”, disse o prefeito. “É na dificuldade que o poder público tem que estar mais perto de quem precisa. O kit que vocês levam hoje tem carrinho, banheira, mamadeira, mas não é só isso, tem o respeito do poder público com cada um de vocês”, finalizou.





O Programa Cotia que Cuida reúne as ações sociais: Mãe Cotiana, Além do Som, Novo Olhar e Ação que Alimenta. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo CRAS CREAS On-line Whatsapp 11 9 6300-7500.





Enxoval do bebê conta com: Banheira, Body de bebê manga longa, Bolsa de maternidade, Culote de bebê, Manta Infantil, Conjunto de mamadeira, Toalha de banho, Kit refeição, Kit pente e escova infantil, Lenço umedecido, Macacão para bebê, Meia, Saída de maternidade, Fralda descartável, Creme protetor contra assadura, Lençol de berço, Sabonete líquido, Talco hidratante, Carrinho para bebê.