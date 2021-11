Cotia registra menor taxa de mortalidade infantil dos últimos 10 anos, mostra Seade

A taxa mais baixa registrada no município havia sido a do ano de 2017, quando a cidade teve 7.6 óbitos por mil nascidos vivos







A Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) divulgou as taxas de mortalidade infantil do ano de 2020 dos municípios paulistas. De acordo com os dados, Cotia teve a menor taxa da série histórica dos últimos dez anos e ficou em 6.1 óbitos por mil nascidos vivos.





O resultado coloca Cotia com indicador melhor do que a medição mais baixa registrada em Americana (6.5) e São Carlos (7.0), cidades com IDH e número de habitantes semelhantes a Cotia.





A Fundação Seade produz estatísticas de mortalidade a partir dos registros de óbitos enviados mensalmente pelos cartórios de registro civil de todos os municípios paulistas.





O Seade Mortalidade contempla indicadores para o Estado de São Paulo, suas regiões e municípios, elaborados a partir de estatísticas e projeções populacionais produzidas pela Fundação Seade.





Os dados, que podem ser conferidos no portal da instituição (https://www.seade.gov.br/), permitem acompanhar a evolução da mortalidade por faixas etárias e caracterizar os diferenciais geográficos desde o ano 2000. Esses indicadores são subsídios importantes para monitorar e aperfeiçoar políticas públicas.





O QUE É A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL





A taxa de mortalidade infantil é um indicador social representado pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida a cada mil crianças nascidas vivas no período de um ano.





É um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e educação de uma cidade, país ou região.