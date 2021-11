Incêndio atinge posto de combustível em Osasco e explosão destrói veículos

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo já foi extinto. Ninguém se feriu



Fogo já foi extinto. Foto: Itamar David





Um incêndio atingiu um posto de combustível em Osasco, na madrugada desta segunda-feira (22). Ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo já foi extinto.De acordo com informações do G1, o fogo atingiu o respiro do tanque de etanol do posto localizado na Avenida José Barbosa de Siqueira, altura número 100, por volta da 1h10. Duas motos e uma bomba de abastecimento ficaram completamente destruídas.O G1 também informou que na manhã desta segunda, os funcionários limpavam o local.