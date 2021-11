Morador de Caucaia do Alto, Adriano está desaparecido há uma semana

Ele foi visto pela última vez saindo do trabalho, em Vargem Grande Paulista, no dia 1º de novembro



Adriano Lourenço, de 35 anos. Foto: Arquivo pessoal





Adriano Lourenço Ribeiro, de 35 anos, está desaparecido há uma semana. Morador do Jardim das Oliveiras, em Caucaia do Alto, ele foi visto pela última vez saindo do trabalho, uma loja de tintas que fica em Vargem Grande Paulista, no dia 1º de novembro, e não voltou mais para casa.





Em depoimento à polícia, o pai de Adriano, Geraldo Lourenço, disse que já procurou pelo filho em todos os endereços possíveis até a presente data, e não conseguiu obter nenhuma informação.





Quem tiver informações sobre Adriano, favor entrar em contato pelo telefone (11) 96388-6938.