Frota disse que levará denúncia de crime ambiental em Cotia para a Câmara dos Deputados

O deputado federal, Alexandre Frota (PSDB), disse que levará a denúncia de um crime ambiental que vem acontecendo em Cotia para a Câmara dos Deputados. Trata-se da área de preservação ambiental Parque das Nascentes, divisa de Cotia com Embu das Artes., disse Frota, em vídeo pulicado em suas redes sociais.No final de julho deste ano, uma decisão em caráter liminar da Justiça obrigou a Prefeitura de Cotia a promover a desocupação irregular da área. Segundo a decisão, a prefeitura teria ainda de oferecer alternativa habitacional ou aluguel social aos ocupantes, demolindo as construções existentes no local e removendo os resíduos resultantes.Dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Agropecuária mostram indícios da prática conhecida como “correntão”, caracterizada pelo desmatamento de toda a floresta de uma só vez. Entre os problemas provocados pela prática está a alta mortandande de animais, já que ela impede o afugentamento da fauna., completou Frota.