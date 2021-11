João Doria vence prévia e será candidato a presidente pelo PSDB

Governador de São Paulo teve 53,99% dos votos dos filiados do partido.

João Doria é o nome do PSDB para a disputa presidencial de 2022. Ele foi escolhido por 53,99% dos 29.360 filiados que votaram nas prévias partidárias, neste sábado (27/11) e no último domingo (21). Doria chegou ao total absoluto de 17.470 votos.

A eleição interna do PSDB também foi disputada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que teve 44,66% dos votos (11.295 votos), e pelo ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, que obteve 1,35% da preferência dos tucanos (427 votos). O colégio eleitoral das prévias do PSDB foi formado por 4 grupos de votantes, todos com peso unitário de 25% do total de votos válidos.