Covid: Cotia inicia vacinação com dose de reforço em adultos que tomaram 2 doses há pelo menos 5 meses

A Secretaria de Saúde de Cotia inicia, nesta quinta-feira (18/11), a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adultos com idade a partir de 18 anos que tenham concluído o esquema vacinal, ou seja, que tomaram as duas doses da vacina contra a doença, há pelo menos cinco meses. A dose de reforço começa a ser aplicada seguindo recomendação do Ministério da Saúde que enviará as doses para os municípios avançarem com o plano de imunização.





A vacina contra a Covid-19 segue sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cotia, mas não é preciso fazer agendamento. Estão sendo aplicadas 1ª, 2ª e dose adicional da vacina em qualquer pessoa elegível para receber o imunizante. Para receber a vacina, basta comparecer à UBS com documento oficial com foto, comprovante de endereço e cartão de vacina comprovando que foi imunizado em Cotia.









Dose adicional da vacina contra Covid-19 para 18+





Ter concluído o esquema vacinal há pelo menos 5 meses





Comparecer à UBS mais próxima





Levar documento com foto e CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina