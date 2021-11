Cotia lança edital que vai premiar oficinas, workshops e performances artísticas

O concurso recebeu o nome de “Edital Palhaço Palhareco” uma homenagem à memória do artista de Cotia, falecido neste ano

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer, abriu inscrições para o Edital de Fomento a Profissionais da Cultura 1/2021, destinado a artistas não premiados no ano passado pela Lei Federal Aldir Blanc.

São 22 prêmios destinados a projetos de oficinas, workshops e performances artísticas. Os projetos selecionados receberão um aporte de R$ 1.526,04 cada e, como contrapartida, terão que realizar uma oficina ou intervenção cultural com duração de pelo menos uma hora, gratuitamente, voltada a alunos da rede pública de ensino [Leia Edital na íntegra abaixo].

Para se inscrever é preciso ser maior de 18 anos no momento da inscrição, comprovar domicílio em Cotia há pelo menos dois anos (contados a partir do dia da abertura da inscrição) e comprovar experiência na modalidade cultural inscrita há pelo menos dois anos, além de estar inscrito no Mapa Cultural de Cotia (link https://bityli.com/m7kYNP ).