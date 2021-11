Dia da Consciência Negra não é feriado em Cotia

Em todo o Estado de São Paulo, o feriado é instituído em 102 municípios. Na região oeste da Região Metropolitana, apenas Carapicuíba, Itapevi e Jandira celebram o feriado

Zumbi dos Palmares. Foto: Divulgação







Neste sábado (20), quando é comemorado o Dia da Consciência Negra, em mais de mil cidades brasileiras a data é feriado. Mas, em Cotia não, pois o município já tem o limite máximo de feriados permitidos. A data, quando cai em dia de semana, é apenas ponto facultativo.Em todo o Estado de São Paulo, o feriado é instituído em 102 municípios. Na região oeste da Região Metropolitana, apenas Carapicuíba, Itapevi e Jandira celebram o feriado.Mesmo não sendo comemorado feriado, o município de Cotia prepara uma programação especial para celebrar o Dia da Consciência Negra. A data será marcada por apresentações culturais, capoeira, música, exposições, diálogos, palestras, entre outros.Os eventos acontecerão no formato presencial, no Paço Municipal, e on-line, nas redes oficiais do Instituto Gira-Sol.O Dia da Consciência Negra é comemorado na data da morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro. Ele foi o último líder do maior dos quilombos do período colonial, o Quilombo dos Palmares.A data foi incluída no calendário escolar nacional em 2003 e em 2011 a Lei 12.519 instituiu oficialmente a data como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970, no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido.O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil.Segundo o professor de sociologia, Francisco Porfírio, em artigo publicado no UOL, a consciência negra é, escreveu.