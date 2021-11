Dia da Consciência Negra em Cotia terá apresentações culturais e palestras

Os eventos acontecerão no formato presencial, no Paço Municipal, e on-line, nas redes oficiais do Instituto Gira-Sol; confira a programação completa







Cotia tem programação especial no Dia da Consciência Negra.









O município de Cotia prepara uma programação especial para celebrar o Dia da Consciência Negra, neste sábado (20 de novembro).





A data será marcada por apresentações culturais, capoeira, música, exposições, diálogos, palestras, entre outros.





Os eventos acontecerão no formato presencial, no Paço Municipal, e on-line, nas redes oficiais do Instituto Gira-Sol.





O QUE É E QUAL A ORIGEM DA CONSCIÊNCIA NEGRA?





O Dia da Consciência Negra é comemorado na data da morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro. Ele foi o último líder do maior dos quilombos do período colonial, o Quilombo dos Palmares.





A data foi incluída no calendário escolar nacional em 2003 e em 2011 a Lei 12.519 instituiu oficialmente a data como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.





Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970, no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido.





O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil.





Segundo o professor de sociologia, Francisco Porfírio, em artigo publicado no UOL, a consciência negra é “um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, do reconhecimento do valor, da cultura e da luta de pessoas pretas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo”.





“Apesar do protagonismo negro nessa consciência — que mais do que uma ideia ou conceito, é uma espécie de prática que dá ‘movimento’ aos movimentos sociais —, podemos esperar que, a partir do choque com a consciência negra, as pessoas brancas repensem suas práticas”, escreveu.





EM QUAIS CIDADES DA REGIÃO OESTE DA GRANDE SP É FERIADO





Em todo o Estado de São Paulo, o feriado é instituído em 102 municípios. Na região oeste da Região Metropolitana, apenas Carapicuíba, Itapevi e Jandira celebram o feriado.





Em Cotia, a data é apenas ponto facultativo.





EVENTOS DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM COTIA





Programação Paço Municipal





Dia 20 de novembro – das 8h às 12h





Local: Paço Municipal (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347)





Vagas limitadas





Inscrições pelo telefone: 11 4934-5265





Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher





Expositores:





João Machado – artista plástico reconhecido internacionalmente por suas obras em óleo sobre tela, optou por colocar seu trabalho em favor das minorias, retratando-as com maestria. Para esta mostra, trará retratos da população negra em seus diversos aspectos.





Adriano Camargo – Conhecido como Adriano Erveiro, tem diversos livros publicados sobre o tema e irá apresentar suas ervas, orientando sobre o poder curativo das mesmas.





Das 8h30 às 9h – Roda de Capoeira com Professor Edinho e alunos da Comunidade de Estudos e Pesquisas da Capoeira.





9h – Abertura das Palestras com apresentação musical de Karen Santos.





9h05 – Ialorixá Nádia de Ologunedé, historiadora e palestrante, falará sobre religiões de matriz africana no Brasil.





9h25 – Adriano Camargo – O poder curativo das ervas.





9h35 – Kelvin Valentim – Mulher Negra Trans, autora de 6 livros – fala sobre preconceito racial e de gênero, suas lutas e superação.





9h55 – ONG Passatempo Educativo apresenta as Abayomis e as diversas versões sobre sua origem. Apresentação dos Professores Carlos Chinen, Rafael Alves e Bruna Roberta da Silva.





10h10 – Maria Fernanda Pascoal, Imigrante angolana, fala de sua experiência no Brasil como mulher negra e imigrante. Dificuldades e conquistas em nosso país.





10h30 – Miriam Ribeiro Diogo, trancista, conta a história das tranças nos cabelos negros.





10h45 – Elisete Aparecida de Castro, filha do seu Dito, fundador da Congada em Cotia, conta a história desta importante manifestação cultural da cidade.





11h – Encerramento com apresentação musical de Felipe Variedade.





Projeto Diálogos com a Diversidade*





Local: Instituto Gira-Sol | Transmissão on-line





Canal de Youtube Instituto Gira-Sol:





www.youtube.com/channel/UCDackbE0wRZuu36FCruZg4w





Facebook: www.facebook.com/igsol.org





*Projeto contemplado pelo Edital Seu Dito da Congada (Lei Aldir Blanc)









Secretaria de Cultura e Lazer





Dia 20/11 – 15h às 16h





Tema: Diversidade, Cultura e Religiosidade de Matriz Africana, diáspora e atualidade, Direitos e Deveres, Saberes e Fazeres.





Equipe: Ayé Inteligência em projetos e Instituto Gira-Sol





Convidados: Centro Cultural Família Ilê Axé | Unindo Forças, Semeando um Futuro MELHOR | Prof. Hélcio Barbosa - Casa de Ayrá Tradição e Cultura | Dr. Renato Sanches - Bacharel em Direito Universidade de Mogi das Cruzes/SP | Amanda NegraSIM – cantora, Mulher Negra empoderada e produtora cultural.





Dia 27/11 – 15h às 16h





Tema: Diversidade, Identidade de Gênero, Mulher frente ao Empoderamento, LGBTQIA+ e Direitos Humanos.





Equipe: Ayé Inteligência em projetos e Instituto Gira-Sol





Convidados: Ângela Maluf e Equipe | Comunidade Filhos da Luz – Kimberly e Amigos









Dia 11/12 – 15h às 16h





Tema: Diversidade, Cultura, História, Território e Religiões





Equipe: Ayé Inteligência em projetos | Instituto Gira-Sol





Convidados: Reverendo Luccas e Amigos | Vilma Cristina Dra. Pesquisadora em História | Centro Cultural Família Ilê Axé | Unindo Forças, Semeando um Futuro MELHOR









Dia 18/12 – 15h às 16h





Tema: Diversidade, Erê a criança que habita em nós e nossas Crianças!!!





Equipe: Ayé Inteligência em projetos | Instituto Gira-Sol





Convidados: Crianças IGSOL e suas Famílias