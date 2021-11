Das 13 indicações lidas na sessão da Câmara de Cotia, 10 foram sobre asfalto

Ao invés de votarem projetos, alguns vereadores preferiram usar a maior parte da sessão desta semana para atacar e criticar uma reportagem do Cotia e Cia



Na sessão da Câmara de Cotia desta terça-feira (9), foram lidas 13 indicações dos vereadores: a implantação de um departamento da guarda de trânsito e a zeladoria nos campos de futebol do município, ambas do vereador Dr. Castor Andrade (PSD), e a denominação do Parque Linear do Jardim Rosemary com o nome do Sr. José do Carmo, do vereador Iran Soares (PSC). O restante das indicações, foram todas sobre asfalto em vias públicas.





Também foi lido um projeto de lei, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e de programações do município o ‘Dia Municipal da Comida de Rua’, de autoria do vereador Luis Gustavo Napolitano (PSD). Mas o projeto não foi votado.





Os vereadores, como já foi publicado pelo Cotia e Cia, usaram a maior parte da sessão para atacar e criticar a reportagem do site que divulgou o comportamento da maioria deles durante a sessão de sexta-feira (5).