Motorista de aplicativo é vítima de sequestro em Cotia

Bandidos colocaram o motorista no porta-malas do veículo e transferiram, via Pix, R$ 360; vítima conseguiu fugir



Imagem ilustrativa. Foto: Divulgação / 99





Um motorista de aplicativo foi vítima de um sequestro na noite desta quarta-feira (10), em Cotia. Dois jovens solicitaram a viagem no Jardim Coimbra e pediram para ele buscar mais dois colegas no Jardim Leonor. O destino da corrida seria até o Shopping Granja Vianna.





Mas segundo a polícia, na altura do km 30 da rodovia Raposo Tavares, eles anunciaram o roubo com uma faca e uma arma, aparentemente de brinquedo. Ainda de acordo com a polícia, um dos suspeitos assumiu a direção do veículo e seguiram até uma estrada de terra.





No local, eles furtaram dois cartões bancários e o telefone celular da vítima, que foi colocada no porta-malas do carro. Na sequência, os suspeitos seguiram até um posto de combustível. No local, a vítima conseguiu abrir o porta-malas e fugiu. Até o momento, o carro – Fiat Argo de cor prata – não foi localizado.





A vítima disse à polícia que foi feita uma movimentação bancária de sua conta via Pix, no valor de R$ 360,00.





O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Cotia.